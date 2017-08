Ausgabe August 2017

Benefizkonzert zugunsten von Kindern im Krieg und auf der Flucht

Das Gloria Theater veranstaltet mit Unterstützung der UNICEF-Hochschulgruppe Köln ein Benefizkonzert zugunsten von UNICEF. Ehrenamtlich mit dabei sind Kasalla, Miljö, Fiasko und Fabian Kronbach & Band. Der Gewinn aus dem Eintritt für das Benefizkonzert „Jeck för ne joode Zweck“ wird vom Gloria Theater an UNICEF gespendet. Mit der Kampagne #kindheitbrauchtfrieden soll auf die große seelische Not von Kindern in Krisengebieten aufmerksam gemacht werden. Mit dem Kauf einer Karte wird Kindern im Krieg und auf der Flucht psychosoziale Betreuung, Schulbildung und sauberes Trinkwasser zu Teil und ermöglicht ihnen so, wieder ein Stück weit Kind sein zu dürfen.

„Jeck för ne joode Zweck“, 3.9., Gloria Theater, 20h, Tickets unter www.koelnticket.de

