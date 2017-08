Ausgabe August 2017

Am kommenden Wochenende lässt das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das mit bis zu 3000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, erneut seine phantastische mittelalterliche Erlebniswelt in Köln am Fühlinger See entstehen. Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände veranstalten die Ritter mehrmals täglich spannende Turniere und demonstrieren ihre brachialen Kampfkünste mit Schwertern, Äxten, Spießen und Morgensternen. Auf drei Bühnen erklingt durchgehend Livemusik von Bands der Mittelalter- und Folkszene, darunter Saltatio Mortis, Versengold, Fiddlers Green, Ye Banished Privateers, Cultus Ferox, Weltenkrieger, Faey, Rapalje, Saor Patrol und Ganaim. Am Samstag wird es zudem um 23 Uhr ein spektakuläres Feuerspektakel mit den Feuervögeln und den Formationen Danse Infernale und Spiral Fire geben.

MPS, 5.8. + 6.8., 11-0h + 11-20h, Spielpläne und alle weiteren Informationen auf www.spectaculum.de

