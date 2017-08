Tags im Museum

Ausgabe August 2017

Die zehn besten Museen der Domstadt

Dem Stadtbild Kölns lässt sich sicherlich so manches nachsagen. Dass es in der Rheinmetropole einen Mangel an guten Museen aller Art gibt, kann aber sicher niemand bestätigen. Pünktlich zum heutigen KölnTag, bei dem Besucher aus Köln jeden ersten Donnerstag im Monat freien Eintritt in die ständigen Sammlungen der städtischen Museen erhalten, haben die Kollegen vom KStA einmal die zehn besten Museen Kölns vorgestellt. Aber auch über die städtischen Museen hinaus hat die Domstadt in Sachen Exponaten einiges zu bieten und das am KölnTag sogar bis 22 Uhr.

Mehr zu diesem Thema lest ihr bei ksta.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!