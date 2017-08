Ausgabe August 2017

Trödel und Trubel für den guten Zweck

Der „Bazar de Nuit – Nachtflohmarkt“ lockt im August zum siebten Mal Entdeckerfreunde und Unikatsammler auf der Suche nach Vielfalt. Hier können Besucher mit einem Getränk in der Hand durch das bunte Labyrinth der Stände flanieren sich für handgefertigte Designstücke oder Secondhandjuwele begeistern. Des Einen Ramsch ist des Anderen Schatz – der Besuch lohnt sich für jeden Kistenhorter. Wer besitzt nicht noch ehemalige Lieblingsstücke die zum Wegwerfen zu schade sind? Neben dem neuen Trend des Trödelns mit Taschenlampe bietet der Bazar de Nuit eine Location mit einzigartiger Atmosphäre. Mit dem Herz am rechten Fleck folgen wir dem Motto „Glücklich ist, wer glücklich macht“ und widmen unsere Veranstaltungen der Unterstützung sozialer Projekte sowie der Förderung von Kunst und Kultur. Dieses Mal unterstützen wir Jugend Rettet e.V., der Verein setzt sich für die Rettung von Menschen ein, die bei dem Versuch über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen, in Seenot geraten.

Auf Facebook verlosen wir einen Stellplatz (3 Meter) + Biertisch im Outdoor Bereich!

13.8., 16h, Odonien, www.bazardenuit.de

