Das Wochenende wird lang

Ausgabe August 2017

Tipps zum Feiern, Staunen und Reminiszieren

Der Freitag ist gekommen und viele sehen sicherlich dem baldigen Feierabend entgegen. Genau die richtige Zeit also um darüber zu Sinnieren, wie sich die beiden kommenden freien Tage am besten nutzen lassen. Effzehanhänger werden sich auf den Weg zum RheinEnergie-Stadion machen, um die Saisoneröffnung der Geißböcke zu feiern. Oldtimer-Fans zieht es nach Schloss Dyck zu den „Classic Days“ und Schälsickler tummeln sich auf dem 19. Deutzer Stadtteil- und Familienfest. Es ist also viel los in Köln und drum herum. Wer also nichts verpassen will, sollte sich einmal in die Tipps der Kollegen vom KStA reinklicken.

