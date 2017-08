Ausgabe August 2017

Brings gastiert im Wirtshaus am Bock zum Mitsingkonzert

Nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr, kommt Brings wieder in den Bocker Saal des Wirtshaus am Bock. „Singsulautdekanns!“ heißt das Programm der Kultband, das ganz an der Tradition der Mitsingkonzerte angeknüpft ist. Ausgestattet mit Textheften und kleinen Leselampen singen die Fans mit den fünf Jungs große Hits sowie leise Balladen. Sobald die Leselampen wie sonst angezündete Feuerzeuge durch die Luft geschwenkt werden, dürfen sich die Fans auf ein besonderes Highlight freuen. Magische Momente sind also beim „Singsulautdekanns!“ mit Brings garantiert.

Brings – Singsulautdekanns!: 19.9., 19h, Wirtshaus am Bock, Tickets

