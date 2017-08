Ausgabe August 2017

Anzeige: Auch mitten in der Stadt kann der Strand so nah sein…

Lasst in entspannter Atmosphäre die Seele baumeln und kühlt die qualmenden Füße. Nur einen Steinwurf von Kölns Innenstadt entfernt punktet der Blackfoot Beach mit echtem Urlaubsgefühl. Wer aktiv sein will, kann sich im Hochseilgarten, beim Kanufahren, Stand up paddeln, Bogenschießen oder Beachvolleyball austoben. Als kleine Stärkung gibt es dazu Kölsch, Limo, Cocktails und Pommes an der Strandbar.

Info: Blackfoot Beach/Fühlinger See, Stallagsbergweg 1, 50679 Köln, Ö: Strandbad Mo-So 10-19h, Ö: Hochseilgarten Do-Fr 13-20h, Sa+So sowie an Feiertagen und in den Ferien 10-20h.

Weitere Informationen unter: www.blackfoot.de, www.instagr.am/blackfootbeach sowie

www.facebook.com/BlackfootBeach/

