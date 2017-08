Ausgabe August 2017

Obst zum Selberpflücken in Köln und Umgebung

An frisches Obst zu kommen ist in einer Großstadt wie Köln natürlich nicht besonders schwer. Viele haben einen Supermarkt direkt um die Ecke oder besuchen dann und wann auch schon einmal die Stände auf den verschiedenen Wochenmärkten. Wer für seine Vitamine aber vielleicht noch etwas mehr tun will als die Früchte nur auf ein Kassenband zu legen, dem empfehlen wir die vielen Möglichkeiten sein eigenes Obst in der Kölner Region zu pflücken. Besonders Eltern dürften ihren Kindern damit einen interessanten Einblick darin geben, woher denn bestimmte Lebensmittel kommen.

Wo in der näheren Umgebung das leckerste Obst zu ernten ist, zeigen euch die Kollegen von ksta.de

