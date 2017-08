Limitierte FC-Sonderedition

Ausgabe August 2017

Das Gaffel Partyfässchen trägt nun eine Fan-Kutte.

Kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison bringt der exklusive Kölschpartner Gaffel wieder eine FC-Sonderedition auf den Markt. Das neue 5-Liter FC-Partyfässchen hat die Anmutung einer Fußball-Kutte, die das klassische Gaffel Kölsch-Partyfässchen kleidet. Auf dem animierten Jeansstoff befinden sich zahlreiche Aufnäher mit FC-Symbolen und Fan-Stickern. „Unser Partyfässchen trägt ab sofort eine Fan-Kutte“, sagt Sebastian Lenninghausen, Senior Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Damit wollen wir auch unsere Begeisterung und Anerkennung der Mannschaft des 1, FC Köln erweisen, die eine wirklich tolle Saison gespielt hat und für die euphorische Europapokal-Stimmung in der Stadt verantwortlich ist.“ Das limitierte FC-Partyfässchen ist ab Mitte August überall im Handel und in den FC-Shops am Stadion und Geißbockheim erhältlich. Zudem ist es über den Online-Shop der Privatbrauerei Gaffel bestellbar. Die Sonderedition wird zum gleichen Preis wie das Standard-Partyfässchen angeboten.

Weiter Informationen unter: www.gaffel.de/fc

