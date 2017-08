Das Auge isst mit

Ausgabe August 2017

Besonders schöne Aussichten in den Restaurants von Köln und Umgebung

Auch wenn viele das Kochen in den eigenen vier Wänden als sehr entspannend wahrnehmen und die selbstgezauberten Speisen umso mehr genießen, den anschließenden Abwasch übernimmt wohl niemand gerne. Um dem aus dem Weg zu gehen, hilft eigentlich nur die Flucht nach vorne in ein schönes Restaurant. Wartet dieses dann auch noch mit einer besonders einladenden Lage auf, so wie das Schloss Bensberg, das Osman 30 in luftiger Höhe oder das Sürther Bootshaus auf dem Rhein, so schmeckt das Essen bei schöner Aussicht gleich noch viel besser.

