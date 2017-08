Die VideoDays mit MagentaMusik erstmals in 360°

Ausgabe August 2017

Das größte Community-Festival zum 10. Mal in Köln

Unboxing, Schminktipps und Pranks in 360° – die VideoDays sind in Köln der HotSpot für Deutschlands YouTube-Stars und tausende ihrer Fans. Beim größten Community-Festival Europas, das in diesem Jahr bereits zum 10. Mal stattfindet, können auch alle Zuhausegebliebenen mit MagentaMusik 360 bundesweit live dabei sein. Per MagentaMusik 360 App und über www.magenta-musik-360.de wird die Bühnenshow aus der LANXESS arena erstmals in 360° und als HD-Livestream übertragen, sowie auf Kanal 131 bei EntertainTV. Zu den Höhepunkten der VideoDays zählen Auftritte von Lukas Rieger, Mike Singer, Sapphire, Cimorelli und Daniele Negroni.

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren zählen die VideoDays zu den wichtigsten Terminen des Jahres. Die Auftritte der Stars, die über YouTube, musical.ly, Instagram und Snapchat bekannt sind, füllen jedes Jahr Deutschlands größte Veranstaltungshalle. Am ersten Tag, dem „ShowDay“, treten die Stars bei der großen Bühnenshow auf. Mit den drei 360°-Kameras inklusiver einer Spider Camera, die über den Köpfen der Fans schwebt, fängt der MagentaMusik 360 Livestream diese besondere Atmosphäre perfekt ein. Am darauffolgenden „CommunityDay“ gibt es für die Fans die Möglichkeit für Selfies mit ihren Idolen.

Wir verlosen auf Facebook zusammen mit MagentaMusik 360 3 x 2 Superstar-Tickets inkl. Zugang zum ShowDay am 24. sowie zwei Meet & Greets am 25.08. beim CommunityDay.

VideoDays: 24. + 25.8., 13 + 10h, LANXESS arena, Weitere Informationen unter: www.videodays.eu

