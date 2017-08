Tango zum Finale

Ausgabe August 2017

„Tanguera“ beschließt das 30. Kölner Sommerfestival

Das Tango-Musical „Tanguera“ erzählt von der Karriere der jungen Immigrantin Giselle, die versucht, in Buenos Aires als Tänzerin in der glamourösen Welt des Cabarets Fuß zu fassen. Es verschlägt sie in das berüchtigte Hafenviertel La Boca, wo sie in die Hände des kriminellen Gaudencio gerät, aber auch auf den tapferen Hafenarbeiter Lorenzo trifft, der sie aufrichtig liebt. Aus dieser Konstellation entwickelt sich eine dramatische Geschichte voller Leidenschaft, Schmerz und Erotik, die das 20-köpfige Tanzensemble in einer gelungenen Symbiose aus Tanz, Schauspiel und Musik auf die Bühne bringt. Die preisgekrönte Choreografie stammt von Mora Godoy, einer der wichtigsten Tango-Choreografinnen und Tänzerinnen Argentiniens.

„Tanguera“: 15.-20.8., Kölner Philharmonie, Tickets

