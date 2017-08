Ausgabe August 2017

Seen und Weiher in Köln zum Ausspannen

Wer bei schönem Wetter, nach der Arbeit oder am Wochenende, Erholung an der frischen Luft und am Wasser sucht, der braucht in Kölns großer Seen- und Weiherlandschaft nicht lange danach zu suchen. Beinahe jedes Veedel ist mit einer großen Grünfläche und einer darin befindlichen „Parkoase“ ausgestattet. Und sollte dies nicht der Fall sein, ist das nächste stehende Gewässer in nicht allzu weiter Ferne. An vielen dieser blauen Hotspots lässt sich neben entspanntem Flanieren am Ufer, auch ein Tretboot mieten oder in die örtlichen Lokalitäten einkehren.

Mehr zu den elf schönsten Kölner Seen und Weihern lest ihr bei den Kollegen von ksta.de

