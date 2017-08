Vier Sterne kann jeder

Ausgabe August 2017

Ungewöhnliche Hotels mit besonderem Ambiente

Mal ehrlich, beinahe jeder ist wohl in seinem Urlaub schon einmal in ein normales und vergleichsweise langweiliges Hotel abgestiegen. Die Zimmer mögen zwar ordentlich und sauber sein, reichlich aufregend sind sie aber in jedem Fall nicht. Wer also einmal eine etwas andere Übernachtungserfahrung machen will, dem seien die Vorschläge für ungewöhnliche Hotels unserer Kollegen vom KStA empfohlen. Wie wäre es denn mit einer Nacht in einem Museum? Das Art’otel Cologne im Rheinauhafen bietet genau das. Oder in Hillesheim lässt sich im Krimihotel beispielsweise das Feeling alter Hitchcock-Klassiker nachempfinden und in Petersburg können sich alle die schon einmal hinter schwedischen Gardinen sitzen wollten, stilecht mit gestreiften Knastanzügen, in eine Zelle einmieten – Henkersmahlzeit inklusive.

Weitere Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten mit ungewöhnlichem Flair findet ihr auf ksta.de.

