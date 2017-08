Ausgabe August 2017

Buck Wolters spielt Klassiker auf der Gitarre

Mit seinem virtuosen Spiel lässt der Gitarrist und Komponist Buck Wolters Song-Klassiker von George Harrison, Neil Young, den Doors, James Brown, Stevie Wonder und vielen anderen musikalischen Größen in reinen Solo-Arrangements wieder aufleben. Nur mit der Akustik-Gitarre gespielt, erstrahlen die altvertrauten Lieder in einem ganz anderen Licht.

Buck Wolters, 18.8., 20h, Jazzkeller Gleuel

