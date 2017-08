Das MAKK ist „im SPIELRAUSCH“

Ausgabe August 2017

Die Welt des Spielens ist voll von Sieg und Niederlage, Jagd und Verfolgung oder Rätsel und Eroberung.

Avatare, Puppen sowie Spielfiguren agieren als Stellvertreter auf Bildschirmen, Bühnen und Brettern und lassen uns eintauchen in Spielwelten. In der Ausstellung „IM SPIELRAUSCH. Von Drachentötern, Königinnen und Pixelmonstern“ wird die Kulturgeschichte des Spiels in 6 Leveln inszeniert.

Level 1 führt in die Welt der Rollenspiele mit unterschiedlichsten Artefakten: von Masken aus dem 19. Jahrhundert über ein Kasperle-Theater mit Super Mario- und Shakespeare-Handpuppen bis hin zu einem LARP-Kostüm von 2017. Darauf folgen bewegliche Bühnen, Eisenbahnkoffer mit alpiner Kulisse neben Screenshots des Open-World-Spiels „Assassin’s Creed“ oder eine Skybox neben „Lego Minecraft“ Sets.

In Level 4 stehen Macht und Abstraktion im Mittelpunkt. Abgeleitet vom Schachspiel entwickelte der Mathematiker Johann C. L. Hellwig 1780 ein Strategiespiel, das in der Folge zu umfangreichen Spieltischen erweitert wurde. Hier wird er den Videospielen „Defcon2“ und „R.U.S.E.“ gegenübergestellt, in dem von der abstrakten Strategieebene in detailgetreues Kriegsgeschehen hineingezoomt wird.

Level 5 widmet sich den Regeln, dem Regelbruch und der „Selbstoptimierung“. Die Videos von Harun Farocki zeigen „Ernste Spiele“, die einen US-Einsatz im Irak realitätsecht in ein Trainingsspiel für Soldaten verwandelt. Gruselig ist auch das Fitnessarmband, das mit Stromstößen zur Selbstoptimierung treibt.

Der Spielrausch wird schließlich in Level 6 thematisiert. Das Video von Robbie Cooper zeigt die tunnelhafte Sogwirkung von Videospielen. Es zeigt Jugendliche, die in ein Ego-Shooter-Spiel vertieft sind. Man blickt frontal in ihre Gesichter, auf denen sich die Emotionen, die das Computerspiel in ihnen auslöst, spiegeln. Am Ende der Ausstellung darf aber auch gespielt werden: das Videospiel „Proun“. Zwei Spieler können sich ein virtuelles Wettrennen durch die Welten Mondrians bieten oder den Blick schweifen lassen und sich in den Originalen von Piet Mondrian aus der Sammlung des MAKK verlieren.

Spielen darf man ansonsten nur mit dem Kasperle-Theater zu Beginn der Ausstellung. Mehr Interaktivität bietet aber ein ganz smarter WhatsApp-Guide, der durch die Ausstellung führt. Einfach die Mobilfunknummer 0157-92 37 38 65 auf dem eigenen Smartphone speichern, über WhatsApp „Start“ schreiben und schon geht’s los. Ebenfalls in Unterstützung mit dem Museumsdienst Köln und Studierenden der Universität Köln werden aber auch Führungen – ganz traditionell – von Menschen angeboten.

„IM SPIELRAUSCH. Von Drachentötern, Königinnen und Pixelmonstern“ – bis 4. Februar 2018, Museum für Angewandte Kunst, An der Rechtschule, 50667 Köln. Di-So 11-17 Uhr, Eintritt: 6/3,50 Euro. Katalog: 9,50 Euro. Mehr Informationen und umfangreiches Begleitprogramm: www.makk.de / www.im-spielrausch.de

