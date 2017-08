Auf nach Norden

Ausgabe August 2017

Schönsten Ausflugsziele im Norden von Köln

Nur einen Katzensprung von Köln entfernt liegt das Bergische Land mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten und spannenden Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Das Bergische Städtedreieck – Wuppertal, Solingen, Remscheid – begeistert so beispielsweise mit der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands, dem aus dem 12. Jahrhundert stammenden ehemaligen Sitz des Namensgebers des Bergischen Landes oder der weltberühmten Schwebebahn. Wer neben Kultur außerdem noch Interesse an sportlicher Betätigung hat, kann sich in den Gefilden nördlich von Köln auch mit einem Kajak in die Fluten der Wupper stürzen.

