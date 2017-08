Die Grüne Hölle

Ausgabe August 2017

Anzeige: Die DTM gastiert im September auf dem Nürburgring

Einmal im Jahr gehört der Nürburgring den besten Tourenwagen-Piloten der Welt. Dann ist die DTM mit ihren Boliden von Audi, BMW und Mercedes-Benz in der Eifel zu Gast. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es jeweils ein rund einstündiges Rennen. Auf der nur 3,629 km kurzen Sprintstrecke geht es dabei Schlag auf Schlag: Da bleibt keine Zeit zum Taktieren, da muss von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegeben werden – zur Freude der Fans. Die erwartet neben dem packenden DTM-Rennprogramm auch eine tolle Mischung aus Sport und Show. Rahmenrennen wie die FIA-Formel-3-Europameisterschaft, der Porsche Carrera Cup, der Audi Sport TT Cup und die Tourenwagen Classics sorgen von früh bis spät auf der Rennstrecke für Action. Aber auch im Fahrerlager gibt es viel zu sehen: So etwa beim in dieser Saison neuen „Pit View”, bei dem Zuschauer durch verglaste Boxenwände den Teams direkt bei der Vorbereitung ihrer Fahrzeuge zusehen können. Bei den Autogrammstunden und Interviewrunden können die Besucher die DTM-Fahrer aus nächster Nähe live erleben.

Heimspiel für den Audi-Piloten aus Neuwied

Für Mike Rockenfeller, der nur 50 Kilometer entfernt vom Nürburgring in Neuwied geboren und aufgewachsen ist, steht am Nürburgring das Heimspiel für ihn und sein Audi Sport Team Phoenix an. „Das ist schon etwas Besonderes, auch wenn es im Motorsport eigentlich keinen Heimvorteil gibt“, meinte „Rocky“: „Es werden viele Fans, Freunde und Familienangehörige da sein. Abgesehen davon gehe ich das Wochenende an wie jedes andere.“

DTM: 8. – 10.9., Nürburgring, Nürburgring Boulevard 1, 53520 Nürburg, Tickets ab 10 € unter: 0800 2083200 oder unter: www.nuerburgring.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!