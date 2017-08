Emojis op Kölsch

Ausgabe August 2017

Gaffel bietet als erste Brauerei Emojis für alle Köln- und Kölsch-Fans

Über die Gaffel-App „Appjefüllt“ kann man echte kölsche Emojis über eine zusätzlich aktivierte Tastatur auf dem Smartphone per WhatsApp oder Messenger verschicken. Zum Start gibt es zehn Motive. Das Angebot reicht von Stefan Brings und der Jeck in Sunnesching-Sonne, über den Gaffel-Köbes, dat Mettbrütche, et Tanzmarieche, verschiedene Gaffel Kölsch-Motive bis hin zum Gaffel Kölsch Bierdeckel mit Kölsch-Strichen. Weitere kölsche Motive und ein Ausbau des Angebotes sind bereits in Planung und werden über Updates der App automatisch aktiviert. Zusätzliche zu den Messaging-Diensten kann man die Gaffel-Emojis über eine integrierte Download-Funktion als Foto abspeichern und in allen sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Snapchat posten. Die kostenlose App gibt es im App-Store von Apple. Die Installation ist einfach und selbsterklärend. Dazu gibt es auch die passenden Gaffel Kölsch-Stangen mit verschiedenen Emojis-Motiven, die man über www.gaffel.de/shop bestellen kann. Entwickelt wurde die Gaffel-App „Appjefüllt“ von der Kölner Kommunikationsagentur für Musik, Kultur und Lifestyle, „Lauter, Leute.“

Weitere Informationen unter: www.gaffel.de/appjefuellt

