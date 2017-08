Ausgabe September 2017

Innerhalb weniger Jahre hat sich das Multiphonics zu einem der wichtigsten internationalen Festivals für Klarinettenmusik entwickelt. Von Solokonzert bis Großensemble sind fast alle Stile der modernen Musik vertreten: Jazz, Worldmusic, Neue Musik, Elektronik und Klangkunst, sowie Kombinationen mit Videokunst. Das Multiphonics Festival 2017 steht unter zwei Mottos. Zum einen „Großbesetzungen“, denn es wird mit „MeeresRauschen“ der künstlerischen Leiterin Annette Maye, sowie mit „Loom“ von Niels Klein gleich zwei solche geben. Beide Projekte werden auf dem Festival exklusiv der Öffentlichkeit vorgestellt. Zum anderen stehen v.a. die Kölner Veranstaltungen unter dem Motto „Berlin“, denn gleich vier Acts stammen aus der Hauptstadt. Unter anderem wird es ein Wiedersehen mit Claudio Puntin geben. Mit Rolf und Joachim Kühn werden zwei der bekanntesten deutschen Jazzmusiker aller Zeiten zu Gast sein und der tunesische Oud-Meister Anouar Brahem gibt sich die Ehre für seinen einzigen Deutschlandauftritt in diesem Jahr.

Annette Maye

KölnTicket: Nach einer einjährigen Pause startet das Multiphonics Festival für kreative Klarinettenmusik in diesem Jahr wieder voll durch. Auf was darf man sich 2017 freuen?

Annette Maye: Es wird eine sehr vielfältige Mischung aus Jazz, Weltmusik, Improvisierter Musik, aber auch Elektronik und Neuer Musik geben. Zu den Highlights gehören sicherlich die beiden Jazzlegenden Rolf und Joachim Kühn, die zu einem ihrer raren gemeinsamen Konzerte in der Kölner Trinitatiskirche zu Gast sein werden. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist das einzige Deutschlandkonzert von ECM-Künstler Anouar Brahem. Ganz besonders freue ich mich auch auf die Premieren zweier Großbesetzungen – nämlich auf „Loom“, der Bigband von EchoJazz- Preisträger Niels Klein und natürlich auf „MeeresRauschen“, die erste Eigenproduktion des Multiphonics Festivals. Die sensationelle Straßburger Band „L’Hijâz Car“ feiert aber ebenso Köln-Premiere wie das spektakuläre Duo von Claudio Puntin und der überragenden Videokünstlerin Alba G. Corral aus Barcelona.

KT: Worin besteht die Besonderheit des Projekts?

AM: Das Multiphonics Festival wurde gegründet, um die klangliche Vielfalt verschiedener Klarinettentypen aus der großen Klarinettenfamilie und deren ganz unterschiedliche stilistische Einsetzbarkeit aufzeigen zu können. Daraus hat sich innerhalb kurzer Zeit ein international gefeiertes Jazz- und Weltmusikfestival entwickelt, denn beim ersten Blick auf das Programm fällt gar nicht auf, dass es sich eigentlich um ein Themenfestival handelt.

KT: Nach welchen Kriterien wurden die Veranstaltungsorte für das das diesjährige Festival ausgewählt?

AM: Nach Ambiente, Akustik, Lage und Kapazität. Mit dem Stadtgarten und dem Alten Pfandhaus haben wir seit 2014 verlässliche Partner. Diese Spielorte zählen zu den wichtigsten Spielorten der freien Musikszene in NRW. Gleiches gilt für das wunderbare Domicil in Dortmund – ein umgebautes Kino – und die Jazzschmiede in Düsseldorf. Die Trinitatiskirche in Köln nutzen wir erstmalig. Im Unterschied zu vielen anderen schönen und stimmungsvollen Kirchen in Köln hat sie auch akustische Vorzüge, denn der Nachhall ist nicht so lang, was bei Jazzprojekten wichtig ist.

KT: Festivalhighlights stellen sicherlich das seltene Duokonzert der beiden Jazzlegenden Rolf und Joachim Kühn sowie das einzige Deutschlandkonzert von ECM-Artist Anouar Brahem dar. Was können Sie uns zu diesen Konzerten sagen?

AM: Die Kühn-Brüder zählen zu den bekanntesten deutschen Jazzmusikern aller Zeiten. Sie haben wirklichen Legendenstatus, waren die ersten Europäer, die 1967 in den USA für das berühmte Impulse-Label aufnahmen. Selten spielen die beiden im Duo. Diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen. Anouar Brahem hat eine Schwäche für die Kombination seiner arabischen Kurzhalslaute, der Oud, mit der Bassklarinette. Deshalb spielt er seit vielen Jahren mit unserem diesjährigen Artist in Residence, Klaus Gesing, zusammen. Klaus, einer der besten Bassklarinettisten Europas,ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass wir Anouar überzeugen konnten, sein einziges Deutschland-Konzert 2017 bei uns zu geben. Für die Musik Brahems ist die Akustik in der Trinitatiskirche wie geschaffen. Es handelt sich hierbei um eine äußerst filigrane Musik, die gleichermaßen Klassik-, als auch Jazzfreunde und Liebhaber orientalischer Klänge in ihren Bann zieht.

KT: Blick in die Zukunft – wie sieht das Multiphonics Festival in fünf Jahren aus und was wünschen Sie sich?

AM: Wir wünschen uns, den bisherigen erfolgreichen Weg weiter beschreiten und das Festival weiter etablieren zu können. Dazu gehören auch Eigenproduktionen, wie z.B. dieses Jahr „MeeresRauschen“ und Uraufführungen, wie z.B. „Loom“. Gerne würden wir auch mit den in Köln ja vorhandenen tollen institutionalisierten Klangkörpern, wie z.B. der WDR-Bigband oder dem Gürzenich-Orchester arbeiten. Ein Wunsch, den wir mit großen Teilen der freien Musikszene Kölns teilen. Eine Aufführung in der Philharmonie hat bisher leider noch nicht geklappt, obwohl beidseitiges Interesse bestand.

KT: Viel Erfolg beim diesjährigen Multiphonics Festival und vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen zum Multiphonics Festival unter: www.multiphonics-festival.com

