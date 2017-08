Pop-up-Park macht Station auf dem Heumarkt

Ausgabe August 2017

1.000 Obstbäume für die Kölnerinnen und Kölner

Die Domstadt kann mit ihren zahlreichen Park- und Grünflächen punkten: drei von vier Kölnern sind mit der Qualität des städtischen Grüns zufrieden. Eigentlich ein guter Wert – im bundesweiten Vergleich liegt Köln jedoch leicht unter dem Durchschnitt von 82 Prozent. Mit dem integrierten Handlungskonzept „Vielfalt vernetzen“ will die Stadt bis zum Jahr 2020 auch die rechtsrheinischen Räume noch grüner gestalten. Für mehr Engagement rund um städtisches Grün setzen sich auch der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. (VGL NRW) und der Bundesverband mit der Initiative „Grün in die Stadt“ ein. Zentrales Element ist die gleichnamige Roadshow mit Stationen in ganz Deutschland. Im Zuge der Veranstaltungsreihe werden auf zentralen Plätzen in zehn deutschen Innenstädten grüne Oasen in Form von temporären Parks, sogenannten Pop-up-Parks, errichtet. Belebte, oftmals graue Plätze werden so für einen Tag mit Grün bereichert. Das Ziel: In ganz Deutschland mit Bürgerinnen und Bürgern in einen Dialog zu treten und über die wichtige Funktion von Stadtgrün zu informieren.

„Grün in die Stadt“: 29.8., 10-14h, Heumarkt Köln, Weitere Informationen unter: www.gruen-in-die-stadt.de

