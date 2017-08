Bier mit Schuss

Ausgabe September 2017

Fußballfan trifft auf Szenegänger

Die Namenswahl zeugt durchaus von Kreativität und einem speziellen Sinn für Humor. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass in diesem Fall ausschließlich Assoziationen mit „König Fußball“ heraufbeschworen werden sollen, dem hier auf gleich drei Leinwänden gehuldigt wird. Neben den Begegnungen des 1. FC Köln werden Bundesliga- und Champions-League-Partien übertragen. An spielfreien Tagen ist der Goldene Schuss ein Ort, an dem man einfach mal bei frisch gezapftem Gaffel und guter Musik mit netten Menschen ins Gespräch kommen kann. Am Tresen mischen sich Studenten und Szene-Publikum. Betrieben wird die Kneipe von demselben Team, das auch hinter dem kürzlich in Ehrenfeld eröffneten Bumann & Sohn steht. -da

Zum Goldenen Schuss, Antwerpener Str. 38 (Belgisches Viertel), Tel. 99 87 76 59, Ö: Mo-Do 19-2h, Fr 19-4h, Sa 14.30-4h, So 15-23h, www.facebook.com/zum.goldenen.schuss

