Diesen Herbst: Die neue Saison

Ausgabe September 2017

Museen und Bühnen stellen ihre Highlights der kommenden Kultursaison vor (Teil zwei)

Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln: “Happy Birthday Mr. Oppler“ – Ausstellung und Feier zum 150. Geburtstag

Ernst Oppler (1867–1929) gehörte zur Berliner Sezession, malte zeitweise wie Max Liebermann und hatte international (und natürlich auch in Köln) zahlreiche Ausstellungserfolge. Die Nazis beschlagnahmten seine Werke für ein „Rassemuseum“, und seine Brüder kamen bei den Verfolgungen ums Leben. Ihn am 10.9. um 16 Uhr zum 150. Geburtstag in der ihm gewidmeten Ausstellung mit einer Veranstaltung und einem neuen Buch zu ehren, ist mir eine Herzensangelegenheit. – Prof. Dr. Frank-Manuel Peter, Leiter des Deutschen Tanzarchivs Köln

Arp Museum Bahnhof Rolandseck: „Henry Moore – Vision. Creation. Obsession“

Anlässlich seines 10 jährigen Jubiläums präsentiert das Arp Museum Bahnhof Rolandseck noch bis zum 7. Januar 2018 eine Ausstellung der Superlative. Unter dem Titel „Henry Moore – Vision. Creation. Obsession“ zeigt es die monumentalen Skulpturen des britischen Ausnahmebildhauers, die erstmals im Innenraum erfahrbar sind. Ausgehend vom Rhein erstreckt sich die Werkschau durch das gesamte Museum, bis in den Außenraum des Richard Meier-Baus. Die Ausstellung zeigt ferner die Vielfältigkeit von Moores Schaffen und seine Verbundenheit mit dem Bahnhof Rolandseck. – Oliver Kornhoff, Direktor

Käthe Kollwitz Museum Köln

Vier Ausstellungen fokussieren im Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz jeweils einen besonderen Aspekt aus Leben und Werk unserer Künstlerin. Die finale Schau fragt nach ihrem Einfluss in der Gegenwart: Ab 29.9. präsentieren wir mit „KOLLWITZ NEU DENKEN“ in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste, Berlin, ausgewählte Werke von Käthe-Kollwitz-Preisträgern, darunter Positionen der diesjährigen documenta-Teilnehmer Miriam Cahn und Mona Hatoum, der Köler Künstler Astrid Klein, Martin Kippenberger und Horst Münch oder Katharina Sieverding – der Kollwitz-Preisträgerin 2017! – Hannelore Fischer, Direktorin des Käthe Kollwitz Museum Köln

Kolumba Kunstmuseum

Einmal im Jahr verwandeln sich in Kolumba die Museumsräume, wenn ausgewählte Objekte vor allem der eigenen Sammlung frei assoziierend um jährlich wechselnde Themen kreisen. Zum 10-jährigen Jubiläum wird das Spektrum der Sichtweisen durch eine Kooperation mit dem Römisch-Germanischen Museum erweitert. Der Titel „Pas de deux“ beschreibt das spielerische Moment bei der Begegnung zweier Sammlungen ab dem 15.9. – Marc Steinmann, Kurator

Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen

Unsere Ausstellung Kunst x Kuba ist wirklich ein fantastisches Highlight, denn sie bietet einen so umfangreichen Einblick in die kubanische Kunstszene wie nie zuvor – immerhin sind rund 150 Werke von 72 KünstlerInnen zu sehen. Gerade jetzt, wo sich Kuba in einer Zeit des Umbruchs befindet, ist es besonders spannend, sich mit dem Karibikstaat und seiner beeindruckenden Kultur zu beschäftigen. – Andreas Beitin, Direktor Ludwig Forum Aachen

LVR-LandesMuseum Bonn

Eine erlebnisreiche Zeitreise von der Steinzeit bis in Gegenwart erwartet die Besucher im LVR-LandesMuseum. Das 1820 gegründete Haus präsentiert seine Sammlung mit eindrucksvollen kulturellen Höhepunkten des Rheinlands und seiner Bewohner: Neandertaler, Kelten, Römer, Franken… Ein vielfältiges Angebot von Workshops und Veranstaltungen lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu immer neuen Entdeckungsreisen von der Steinzeit bis heute ein und macht das Museum zu einem Ort des Forschens, Erfahrens und Lernens. – Gabriele Uelsberg, Direktorin

Bundeskunsthalle

Im Herbst präsentiert die Bundeskunsthalle drei spektakuläre Ausstellungshighlights: “Ferdinand Hodler. Maler der frühen Moderne” (ab 8. September 2017), “Wetterbericht. Über Wetterkultur und Klimawissenschaft” (ab 7. Oktober 2017) und “Bestandsaufnahme Gurlitt. Der NS-Kunstraub und die Folgen” (ab 3. November 2017). Weitere Informationen finden Sie unter: www.bundeskunsthalle.de – Rein Wolfs, Intendant der Bundeskunsthalle

Schokoladenmuseum Köln

Der Rundgang, bei dem Sie alles über den weiten Weg der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade erfahren, beginnt mit Anbau und Ernte des Kakaos. Unsere „Schatzkammer“ zeigt Ihnen den Weg vom Kultgetränk der Maya und Azteken zum Luxusgetränk für jedermann. Die gläserne Schokoladenfabrik lädt ein, sich die heutige industrielle Herstellung von Schokoladentafeln, Hohlfiguren und Trüffeln anzuschauen. – Andrea Durry, Kuratorin

Museum für Ostasiatische Kunst: „Das Gedruckte Bild: Die Blüte der Japanischen Holzschnittkultur“

Nach mehr als 100 Jahren hat das Museum für Ostasiatische Kunst seine Sammlung japanischer Farbholzschnitte komplett durchforstet und präsentiert eine Auswahl seiner kostbarsten und seltensten Bestände. Rund 300 Einzelblätter und Bücher vermitteln lebendige Einblicke in die Welt der Vergnügungsviertel und des Kabuki-Theaters, die berühmten Landschaften und die Wahrnehmung der japanischen Flora und Fauna. Die Perfektionierung des Farbholzdrucks war nicht nur eine technische und wirtschaftliche, sondern vor allem eine kulturelle und soziale Revolution. – Adele Schlombs, Direktorin

Kulturkirche Ost: „Homage an Harald Naegeli mit Fotografien von Wolfgang Spiller“

Nach fast 40 Jahren kommt der Ur-Vater der StreetArt & des Graffiti in Europa wieder nach Köln! Harald Naegeli präsentiert in Köln in der Kulturkirche Ost sein vielfältiges Werk. Naegeli wurde in den 1970er als Sprayer von Zürich bekannt. Vom 27. Oktober bis 9. 11. zeigt er eine Auswahl seiner vielen Zeichnungen, kleine und großformatigen Federzeichnungen, z.B. die „Urwolke“ seine zeichnerische Utopie des kosmischen Raumes, die belegen, was für ein vielfältiger, begnadeter Künstler er ist. – Dirk Kästel, Leiter Events, Sponsoring und Anzeigen der GAG

