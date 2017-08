Ein Kult-Club feiert seinen Runden!

Ausgabe September 2017

Das Gloria wird im September 60 Jahre alt.

Die Geschichte des legendären Kölner Kult-Clubs startet ausgerechnet mit einer biederen Heimat- Schmonzette. Wenn aber das Gloria in der Apostelnstraße im September 60. Geburtstag feiert, blickt die gute „alte Tante“ auf bewegte Zeiten zurück. Hollywood- Blockbuster und heiße Filmchen, Skandale und Liebesgeschichten, lange Nächte und kurze Tage, Standing Ovations, wilde Partys und unvergessliche Konzerte, fette Beats und leise Töne prägten den Club, der weit über die Grenzen der Domstadt hinaus Geschichte geschrieben hat.

Heiße Filmchen für eine Schachtel Pralinen

Bei der Eröffnung am 30. November 1956 ist von dem wilden Treiben noch keine Rede. Das Gloria nimmt als 81. Kino in Köln sein Programm auf. Die Kölner lieben Kino und Ende der 1960er-Jahre darf es durchaus etwas heißer hergehen, denn da schwappt die Sexfilmwelle auch ins Gloria. Mitte der 1970er-Jahre wird das Kinoprogramm zunehmend pornografisch. Der Deutsche Bundestag entscheidet, dass bis dahin verbotene Pornofilme gezeigt werden können. Allerdings dürfen die Kinos für die Vorführung keinen Eintritt nehmen. Also kaufen die Besucher am Kassenhäuschen eine Schachtel Pralinen und schauen den Film dafür umsonst an.

Legendäre Partys, Kabarett und Comedy

Parallel zur Porno-Welle beginnt das große Kino-Sterben in Deutschland. Auch dem Gloria geht es wirtschaftlich schlecht. Anfang der 1990er-Jahre erhebt es sich jedoch wie der Phönix aus der Asche und wird schnell zur angesagten Veranstaltungslocation für die schwul-lesbische Community. Rainer Büchel und Stephan Dick übernehmen das Gloria. Von da an gibt es wilde Schaumpartys, Schlagerevents und Live-Übertragungen des „Eurovision Song Contest“. Legendär ist Kölns „Meat-Factory“: Ob Rodeo-Reiten, Gummihüpfburg oder Rollschuh-Party – im Gloria wird exzessiv gefeiert. Auch kulturell gerät das Gloria zunehmend in den Fokus: Hella von Sinnen tritt mit ihrem Kabarettprogramm „Ich bremse auch für Männer“ auf und Sönke Wortmann dreht im plüschigen Theatersaal Szenen für seinen Kultfilm „Der bewegte Mann“. Nicht nur er entdeckt das Gloria als Filmund Fernseh-Set: Ab Mitte der 1990er-Jahre zeichnet der WDR regelmäßig Kabarett-und Comedy-Programme wie die lange „Missfits“- Nacht, „Dinner op Kölsch“, „Ladies Night“ und den „Rockpalast“ auf.

„Kölle Aloha“ schreibt Karnevalsgeschichte

Für die Kölner Comedy-Szene ist das Gloria eine wichtige Spielstätte. Das Internationale „Köln Comedy Festival“ startet 1991 mit Künstlern wie Rüdiger Hoffmann, Piet Klocke, Mario Barth, Atze Schröder, Otto, Johann König und den Springmäusen. In einer Stadt, die untrennbar mit dem Karneval verbunden ist, spielt das jecke Treiben natürlich auch hier eine große Rolle. 1995 initiieren Prominente wie Hella von Sinnen, Cornelia Scheel, Georg Uecker und Ralph Morgenstern die „Rosa Sitzung“, die erste schwul-lesbische Karnevalssitzung. Als im Jahr 2000 zum ersten Mal das Kölner Dreigestirn auf die „Rosa Sitzung“ kommt, schreibt das Trifolium Karnevalsgeschichte.

Eine neues Zeitalter beginnt

Die Jahrtausendwende ist ein Jahr der Veränderung: Rainer Büchel und Stephan Dick stellen die Geschäfte im Gloria ein. Die neugegründete Gastro-Event GmbH übernimmt und renoviert. Partys, Comedy und Karneval gehen weiter über die Bühne. Seit 2004 sind Michael Zscharnack und Claudia Wedell für das Gloria verantwortlich und haben es mit ihrem Team in den vergangenen 13 Jahren zu einem der angesagtesten Clubs der Stadt gemacht. Dort stehen gefeierte Bands und Künstler wie Oasis, Simply Red, Kings of Leon, Placebo, Beatsteaks, Element of Crime, und Fettes Brot auf der Bühne. Sogar die Toten Hosen kommen gerne ins Gloria. „Eine großartige Location, einer der schönsten Clubs Deutschlands“, findet Frontmann Campino.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!