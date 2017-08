Ausgabe September 2017

Ab jetzt ohne Bar

Das vor knapp einem Jahr eröffnete Ristorante Rosati mit angeschlossener Piano- Bar erfreute sich schnell großer Beliebtheit – allerdings nicht bei den direkten Nachbarn. Diese fühlten sich durch die Live-Musik um den Schlaf gebracht. Die Betreiber reagierten schnell und wollen sich künftig nur noch auf den Restaurantbetrieb konzentrieren.

Ab jetzt eigene Bar

Nach Whisky und Wodka gilt Gin als der neueste „Hot Shit“ auf dem Spirituosenmarkt. Seit Ende 2014 wird das ursprünglich in England verortete Getränk auch im Rheinland produziert. Nachdem ihr „Siegfried Gin“ mit zahlreichen Preisen überhäuft wurde, wagten die „Rhineland Destillers“ jetzt den nächsten Schritt und eröffneten am Bonner Firmensitz Mozartstr. 24 eine Bar, in der auch Cocktailkurse stattfinden. www.siegfriedgin.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!