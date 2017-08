Weiterbildung von Arbeitslosen

Ausgabe September 2017

Wie die Agentur für Arbeit Köln die Qualifizierung von Arbeitslosen fördert

Menschen ohne einen beruflichen Abschluss sind weitaus häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Fachkräfte mit einem Berufsabschluss und Akademiker. In Köln betrifft das jeden vierten Arbeitslosen, über 3.600 Menschen sind arbeitslos ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Verschiedene Programme der Agentur für Arbeit bieten Unterstützung bei Weiterbildung, Umschulung und Qualifizierung, nicht nur für arbeitslose, sondern auch für angestellte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Zur Verfügung stehen dazu im Jahr 2017 mehr als 25 Millionen Euro bei der Agentur für Arbeit Köln.

„Jeder vierte ohne Abschluss ist in Köln arbeitslos“

„Angesichts des demografischen und technologischen Wandels werden Weiterbildung und Ausbildung jedes Jahr wichtiger“, so Roswitha Stock, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Köln. „Gerade wer arbeitslos geworden ist und keine marktgerechte Ausbildung hat, sollte unbedingt die Chance nutzen und sich mit einer Weiterbildung oder auch einer Ausbildung fit für die Zukunft machen.“ Erstmals hat die Arbeitsagentur regional errechnet wie die Arbeitslosenquote je nach Ausbildungsstand ist.

„Die Angebote sind da“

Die Agentur für Arbeit ermöglicht insbesondere Personen mit geringer Qualifikation den Erwerb anerkannter Berufsabschlüsse oder auch von Teilqualifikationen. „Die Bandbreite unserer Fördermöglichkeiten ist groß“, so Roswitha Stock. „Aber den Schritt noch einmal die Schulbank zu drücken, scheuen noch zu viele. Die Angebote sind da. Aber viele nehmen stattdessen lieber eine kurzzeitige Beschäftigung an, um über die Runden zu kommen. Das führt aber meist kurz über lang nur wieder zu uns und in die Arbeitslosigkeit“, so Stock. Seit Anfang des Jahres hat die Agentur für Arbeit die Fördermöglichkeiten weiter ausgebaut.

Ausbildung plus volles Arbeitslosengeld ist möglich

2016 wurden 11.459 Arbeitslose durch eine Maßnahme zur Eingliederung durch die Agentur für Arbeit Köln gefördert. „Noch nehmen aber die Langzeitarbeitslosen unsere Angebote zu wenig wahr“, berichtet Roswitha Stock. „Dabei haben viele die Chance noch eine Ausbildung zu machen und während dieser Zeit auch das volle Arbeitslosengeld weiter zu erhalten. Als Ausgleich gibt es sogar Prämien für bestandene Zwischenprüfungen und den Abschluss.“ Passende Fortbildungen und Umschulungen stehen auch in diesem Jahr noch zur Verfügung. Auch wer wegen einer längeren Familienzeit kein Arbeitslosengeld erhält, kann sich arbeitslos melden und unter bestimmten Voraussetzungen bei der Weiterbildung unterstützt werden. Zu spät für eine Weiterbildung oder Umschulung kann es dabei kaum sein. Wer heute 45 Jahre alt ist, hat schließlich noch 22 Berufsjahre vor sich. Roswitha Stock: „Lebenslanges Lernen wird der Normalfall sein. Darauf bereiten wir uns in der Arbeitsagentur heute schon vor.“

Agentur für Arbeit Köln, Luxemburger Straße 121 (Neustadt-Süd), Ö: Mo-Mi + Fr 7.30-12.30h, Do 7.30-18h; Tel. für Arbeitnehmer: 0800-455 55 00, für Arbeitgeber: 0800-455 55 20, Tel. Servicezeiten: Mo-Fr 8-18h, www.arbeitsagentur.de/koeln

