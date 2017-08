Cuba libre und Karibik

Ausgabe September 2017

Zeitgenössische kubanische Kunst

Kunst und Klischees – von den ewigen Revolutionshelden bis zu den farbenfrohen Straßenbildern: Von kaum einem Land auf der Welt existieren im kollektiven Bildgedächtnis so intensive Bilder, die von Lebensfreude, aber auch von enormen gesellschaftlichen Krisen geprägt sind. Nie zuvor wurde zeitgenössische kubanische Kunst in Deutschland so umfangreich präsentiert wie in der Ausstellung „Kunst x Kuba“ im Ludwig Forum für Internationale Kunst: Mit einem Spektrum aus rund 150 Werken von 72 Künstlern bietet die Schau einen vertiefenden Einblick in die Entwicklung der Kunst des Karibikstaates.

„Kunst x Kuba. Zeitgenössische Positionen seit 1989“, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Str. 79-109, 52070 Aachen, Tel. 0241-180 71 04, Ö: Di-So 10-17h, 8/5€, Eintritt frei bis 21 Jahre, 8.9.17-18.2.18

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!