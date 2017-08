Ferdinand Hodlers OEuvre

Ausgabe September 2017

Umfassende Schau in Bonn

Ferdinand Hodler (1853–1918) ist einer der erfolgreichsten Schweizer Künstler des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts und zählte in den Augen seiner Zeitgenossen zu den wichtigsten Malern der Moderne. Die Ausstellung „Ferdinand Hodler. Maler der frühen Moderne“ in der Bundeskunsthalle Bonn präsentiert u.a. Werke, die lange nicht mehr oder noch nie in Deutschland zu sehen waren. Rund 100, zum Teil großformatige Gemälde und über 40 Zeichnungen veranschaulichen, welche Etappen und Ereignisse in der Laufbahn des Künstlers zu seinem internationalen Erfolg beigetragen haben.

„Ferdinand Hodler. Maler der frühen Moderne“, Bundeskunsthalle Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, Tel. 0228-917 12 00, Di-Mi 10-21h, Do-So 10-19h, 10/6,50€, 8.9.17 bis 28.1.18

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!