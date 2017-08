Ausgabe September 2017

Auch im zweiten Bonner Kleinkunsttempel steht am 28.9. eine außergewöhnliche Künstlerin auf der Bühne. Die 23-jährige Hazel Brugger ist zwar eigentlich noch eine Newcomerin, hat aber schon einige wichtige Preise im Regal stehen. Alleine in diesem Jahr kamen – bisher – der Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises, der Salzburger Stier und er Senkrechtstarterpreis des Bayerischen Kabarettpreises hinzu. Dabei hat Brugger eine Eigenschaft, die sie eigentlich so gar nicht für eine Comedy-Karriere prädestiniert: Sie ist Schweizerin. Damit kokettiert sie auch gerne, wenn das deutsche Publikum mal wieder frenetisch applaudiert: „In der Schweiz klatschen die Leute lieber schriftlich. Da kriegst du dann nach drei Wochen einen Brief, dass es ihnen gefallen hat.“ -da

Hazel Brugger: Passiert: Pantheon, 28.9., 20h

