Rote Wüste

Ausgabe September 2017

Fotografien zu Antonionis Film „Il Deserto Rosso“

Die Ausstellung „Il Deserto Rosso Now – photographische Reaktionen auf Antonionis Filmklassiker“ in der Photographischen Sammlung zeigt vor allem junge, zeitgenössische künstlerische Positionen. Verbindendes Thema ist Michelangelo Antonionis bedeutender Film „Il deserto rosso“, den er 1964 in der Industrieregion um Ravenna gedreht hat.

„Il Deserto Rosso Now – photographische Reaktionen auf Antonionis Filmklassiker“, Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7 (1. OG) (Innenstadt), Tel. 88 89 53 00, Ö: Do-Di 14-19h, 5,50/3€, 1.9.17 bis 28.1.18

