Wer ist hier der Kapt’n?

Ausgabe September 2017

Zeichnungen von Patrick Rieve

Patrick Rieves künstlerische Arbeit umfasst Zeichnungen, Objekte, Installationen und Aktionen sowie Comics und künstlerische Publikationen. Oft handelt es sich um Projekte, die sich in verschiedenen Medien materialisieren. Inhaltliche Themen sind die Fraktionierung von Realität(en) und die Positionierung des Individuums innerhalb dieser Wirklichkeitsschichtungen. Aspekte seiner zeichnerischen Arbeit werden in der Ausstellung „Der Käpt’n ist an Deck und übernimmt die volle Verantwortung“ der artothek in einer raumgreifenden Installation in den Fokus gerückt.

„Patrick Rieve. Der Kapt’n ist an Deck und übernimmt die volle Verantwortung“, artothek – Raum für junge Kunst, Am Hof 50 ( Innenstadt), Tel. 22 12 23 32, Ö: Di-Fr 13-19h, Sa 13-16h, Eintritt frei, 7.9. bis 21.10.

