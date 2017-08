Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt

Ausgabe September 2017

D 2017, R: Arne Feldhusen, D: Charly Hübner, Detlev Buck, Start: 31.8., Cinenova

Komödie Junkie Karl kehrt seiner Hamburger Drogen-WG für eine Art Entziehungskur den Rücken und besucht im Berlin der 1990er Jahre seinen Freund Ferdi. Der ist ein erfolgreicher Musik-Manager und steht kurz vor einer bundesweiten Tour mit einer Truppe von Ravern. Während die Musiker raue Mengen an Drogen und Alkohol konsumieren, gilt es für Karl, als Fahrer des Bandbusses und Mädchen für Alles, eisern clean und nüchtern zu bleiben. Die Tour entwickelt sich turbulent und Karl hat alle Hände voll zu tun, die Raver zum Tour-Höhepunkt, einem großen Rave in Dortmund zu bringen. Das Rave- Road-Movie basiert auf dem gleichnamigen episodischen Fortsetzungsroman von Sven Regner und bleibt, ohne erkennbaren Handlungsbogen, weitgehend in amüsanten Anekdoten stecken. -ic

