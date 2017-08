Ausgabe September 2017

J, Taiwan, D 2017, R: SABU, D: Chen Chang, Runyi Bai, Start: 14.9., Filmpalette

Drama Ein völlig verpatzter Auftrag lässt den taiwanesischen Profikiller Mr. Long in der japanischen Provinz stranden. Schwer verletzt und ohne Geld und Papiere kann er sich vor den Gangstern retten, deren Chef er eigentlich töten sollte. In einer Abbruch- Siedlung trifft er auf den jungen Streuner Jun, der mit seiner drogensüchtigen Mutter in den verlassenen Häusern ebenfalls Unterschlupf gefunden hat. Jun hilft dem Fremden zu genesen, der wiederum für die beiden kocht und dafür sorgt, dass Juns Mutter clean wird. Mr. Longs Kochtalent spricht sich schnell herum und findet enthusiastische Fürsprecher in der Nachbarschaft. Der Westernklassiker „Mein großer Freund Shane“ und Charlie Chaplins „Lichter der Großstadt“ blitzen hier auf, wenn SABU mal brutal, mal komisch eine humanistische Sozialkomödie inszeniert. -nr

