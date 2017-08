Ausgabe September 2017

USA/P 2016, R: Gabe Klinger, D: Anton Yelchin, Lucie Lucas, Start: 14.9.

Drama Der junge US-Amerikaner Jake und die Französin Mati lernen sich in der portugiesischen Hafenstadt Porto kennen. Beide sind fremd in der Stadt. Die ungewohnte Umgebung und die romantische Atmosphäre Portos führen dazu, dass sich die beiden ineinander verlieben und eine Nacht miteinander verbringen. Am Morgen danach beginnt bereits die Erinnerung an die kurze Zeit, die beide verändert hat, ohne dass sie wissen, wohin die Reise geht. Regisseur Gabe Klinger untermalt die klassische Kinosituation – Mann trifft Frau – mit einer melancholischen Meditation über die Vergänglichkeit der Liebe. Getragen wird sein Film von zwei überzeugenden Darstellern, wobei das Wissen um das Schicksal Anton Yelchins, der kurz nach dem Dreh bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, das melancholische Flair des Film noch beflügelt. -ic

