The Circle

Ausgabe September 2017

USA 2017, R: James Ponsoldt, D: Emma Watson, Tom Hanks, Start: 7.9., Cinedom, Filmpalast

Drama Mae Holland glaubt ein Glückslos gezogen zu haben, als ihre Freundin Annie ihr einen Job bei dem in San Francisco ansässigen Global-Player „Circle“ besorgt. Die Firma ist Markführer in Sachen Social Media und möchte ihre Unternehmensstrategie noch radikaler umsetzen, indem alle Mitglieder rund um die Uhr transparent handeln und ihre persönlichen Daten verfügbar sind. Die naive Mae soll dabei, nach dem Willen des charismatischen CEOs Eamon Bailey, das ehrgeizige Projekt als Testperson voranbringen. Erst als die Dinge aus dem Ruder laufen, merkt Mae, dass die „schöne neue Welt“ ihre Schattenseiten hat. Die Adaption von Dave Eggers kritischem Roman über Google, Facebook & Co., gerät zu plakativ und zu sprunghaft in der Entwicklung der Handlung sowie ihrer Figuren, um als Paranoia- Drama Spannung und Relevanz zu entwickeln. -nr

