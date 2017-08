Ausgabe September 2017

Nach einer kleinen Sommerpause präsentiert die „BergWacht“ mit THe WHite SHadow FR einen erfolgreichen Produzenten und DJ aus Frankreich, der zum ersten Mal in Köln spielen wird. Seine melodischen und druckvollen Produktionen sind auf so bekannten Labels wie Einmusika, Suara und Crossfrontier Audio herausgekommen. Support kommt in dieser Nacht von den Residents TooL8, Lukas Bilz und selbstverständlich Liho.

BergWacht, 2.9., 23h, ARTheater

