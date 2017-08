Ausgabe September 2017

Der „Electronic Summer of Love“ wird dieses Mal wieder über zwei Nächte gehen und präsentiert einen gewohnt guten Querschnitt aus 4/4- und Bassmusik sowie kleinen Spielereien. Am Freitag ist u.a. Katermukke-Aushängeschild Jan Oberlaender am Start. Wer es etwas technoider mag, wird sich in dieser Nacht in der Schienenhalle an Redshape erfreuen können. Am Samstag heißen die Headliner Dustin Zahn, Skudge und Whiney.

Electronic Summer of Love, 1.9. + 2.9., jeweils 22h, Odonien

