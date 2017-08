Ausgabe September 2017

Nachdem Kompakt im vergangenen Jahr mit der „Total 16“ mit einem kompletten Live-Line-up am „c/o pop“-Festival teilgenommen hatte, beschert das Kölner Label seines Fans dieses Mal wieder ein klassisches Club- Event auf zwei Floors und mit einem ebenso internationalen wie lokalen Stelldichein von DJs und Live-Acts. Zum ersten Mal nach 2014 wieder bei einer „Total“-Veranstaltung dabei: Der brasilianische Superstar Gui Boratto, dessen legendäre Live- Auftritte immer zu den Höhepunkten einer Party zählen. Rex the Dog präsentiert erstmals in Köln seine Modular-Synth-Live-Show. Der US-amerikanische DJ und Produzent Danny Daze ist mit Sicherheit einer der prominentesten und hochkarätigsten Neuzugänge der Kompakt- Familie in den vergangenen Jahren. Dazu gesellen sich noch altbewährte Kräfte wie Michael Mayer und Denis Stockhausen und Newcomer wie Luuk, Jules, Philipp Jondo und Max Scholpp.

Kompakt präsentiert Total 17, 1.9., 23h, Helios37



