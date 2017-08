Summer Lounge: Clubstar Ibiza Session 2017

Ausgabe September 2017

Das Bayleaf Cologne, der „kleine Bruder“ des Sterne-Restaurants Ox & Klee, bietet an diesem Abend nicht nur Tapas und kreative Cocktails an, sondern wird Schauplatz der Präsentation der „Clubstar Ibiza Session 2017“-Compilation. Ins richtige musikalische Licht rückt dies der Kölner Clubstar A&R und DJ Henri Kohn. Seit 19 Jahren lebt und predigt das Bergisch Gladbacher Label Clubstar House Music – Erfahrung pur also.

Summer Lounge, 16.9., 21h, Bayleaf Cologne

