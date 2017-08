Fantasypride 2017

Ausgabe September 2017

Am 9. September ab 9 Uhr im Phantasialand Brühl

Zum 14. Mal ist Deutschlands beliebter Themenpark Phantasialand Gastgeber des Fantasypride, dem jährlichen Event für LSBT* und Freunde. Besucher können nicht nur die Fahrgeschäfte und Shows des Phantasialand genießen, sondern auch eine Vielzahl an zusätzlichen Highlights. Eine farbenfrohe Auswahl an Sängern, Comedians, Akrobaten und Drag Queens zeigen ihre Talente auf der Open-Air-Bühne auf dem Kaiserplatz und in der großen Fantasypride-Show im Silverado Theater. Auf den Bühnen sind dieses Jahr u.a.: Ole Lehmann, Jonathan Zelter, Erika Laste, Deborah Woodson, Zeitflug, Bo Shannon, Sophie Russel, Marcella Rockefeller, Dirk Störck u.v.m.. Ab 22 Uhr steigt dann der großartige Partyexzess mit den fünf DJs Hendrixx (Mumu / BlueLounge), addicted (xtreme), rowDee (celebrate!), Scampi (celebrate!) & LittleMan (Fantasypride), Walking Acts und dem Trapezkünstler Gian Luca hoch oben über dem Partypublikum. Das Ganze auf zwei Areas in der einzigartigen Themenwelt Wuze Town mit den beiden Achterbahnen Winja´s Fear und Force.

Während auf der Hauptarea zu Mainstream, Pop, Schlager, 80er & 90er und Charts getanzt wird, sorgen die DJs in der zweiten Area mit satten House- & Elektro-Sounds für den Bass. Zum zweiten Mal beim Fantasypride können auch die neuen Attraktionen Taron und Raik in der neueröffneten Themenwelt Klugheim erlebt werden. Taron ist der schnellste und in seiner Bauart längste Multi-Launch-Coaster der Welt. Die Achterbahn hat den intensivsten Katapult-Antrieb (LSM) und kreuzt sich im Streckenverlauf 116 mal – ebenfalls Weltrekord. Die zweite Achterbahn Raik ist der schnellste und längste Family-Boomerang der Welt. Der Fantasypride findet am 9. September im Phantasialand statt. Der Park öffnet um 9 Uhr und die Party startet um 22 Uhr. Tickets sind unter www.fantasypride.de erhältlich.