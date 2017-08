Ausgabe September 2017

Eröffnung: Donnerstag, 7. September 2017, 19 Uhr

Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen

„Cuba libre“ und Karibik, Kunst und Klischees – von den ewigen Revolutionshelden bis zu den farbenfrohen Straßenbildern: Von kaum einem Land auf der Welt existieren im kollektiven Bildgedächtnis so intensive Bilder, die von Lebensfreude, Freiheit aber auch von gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen geprägt sind.

In der Sammlung von Peter und Irene Ludwig ist eines der größten und auch ersten Konvolute zeitgenössischer kubanischer Kunst in Europa zuhause. Dieser faszinierende Sammlungsteil bietet einen Einblick in die bildende Kunst des Karibikstaates, vorwiegend entstanden in den ausgehenden 1980er- und 1990er-Jahren, also einer Zeit der Krise und des Versuchs ihrer Überwindung. Das Ludwig Forum für Internationale Kunst bietet Dank der großzügigen Förderung der Peter und Irene Ludwig Stiftung sowie der Kulturstiftung des Bundes mit der Ausstellung Kunst x Kuba – Zeitgenössische Positionen seit 1989 erstmalig eine Begegnung, die die Aachener Sammlungsbestände heutigen Werken aus Kuba gegenüberstellt. Dieser vielschichtige und spannende Dialog bietet nicht nur einen faszinierenden Überblick über die kubanische Kunst der letzten 30 Jahre, sondern eröffnet auch eine Diskussion hinsichtlich der ästhetischen, inhaltlichen und formalen Entwicklung der kubanischen Kunst. Das umfassende Ausstellungsprojekt – die bis dato größte Schau mit zeitgenössischer Kunst aus Kuba in Deutschland – wirft darüber hinaus auch Fragen nach dem Verhältnis von Kultur und Politik, Kunst und Markt, Globalisierung und Macht auf.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesaußenministers Sigmar Gabriel.

Laufzeit der Ausstellung: 8. September 2017 – 18. Februar 2018

Di-So 10-17 Uhr

Do 10-20 Uhr (freier Eintritt)

www.ludwigforum.de

