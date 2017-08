Egal war gestern

Ausgabe September 2017

Obwohl weltweit der Anteil an Veganern in der Bevölkerung wächst, erscheint vielen Menschen der pflanzliche Lebensstil zu eintönig. Hartnäckig halten sich Klischees, dass sich Vegetarier und Veganer hauptsächlich von Salat ernähren. Die Messe VeggieWorld will dagegen steuern und solche Vorurteile ausräumen.

Dieses Jahr gibt es insgesamt 17 Veranstaltungen, von denen sechs in Deutschland und elf im Ausland stattfinden. Den Einstieg macht Düsseldorf am zweiten Septemberwochenende (9.-10.9.). In dem Gewerbegebiet Areal Böhler können Besucher jeweils zwei Tage lang an den verschiedenen Ständen vegane Lebensmittel testen. Doch die Messe beschränkt sich nicht nur auf Nahrungsmittel. Es werden außerdem Pflegeprodukte, Kosmetika, Haushaltsprodukte, Reinigungsmittel und Mode angeboten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit vor Ort ein persönliches Gespräch mit den Herstellern und Vertretern zu führen. Insgesamt werden etwa 120 Austeller erwartet. Unter ihnen ist auch der Upcycling-Shop Tanz auf Ruinen. Im Gegensatz zum Recycling hat das Upcyling nicht nur die Wiederverwertung, sondern explizit die Aufwertung vorhandener Materialien zum Ziel. Tanz auf Ruinen fertigt unter anderem stylischen Schmuck aus Fahrradketten. Zudem haben die Macher ein Musiklabel, das Tonträger vertreibt und versendet. Auf dem Messegelände findet zeitgleich der Heldenmarkt statt, dessen Fokus ebenfalls auf Nachhaltigkeit liegt. Der Markt möchte Alternativen zum herkömmlichen Überangebot der Konsumgesellschaft aufzeigen. In Workshops und Vorträgen können sich Besucher über einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt informieren. Sowohl Veganer als auch Fleischliebhaber sind willkommen. Wer dann immer noch nicht genug vom Messegedrängel hat, kann mit den Eintrittskarten die Gesundheitsmesse Paracelsus besuchen, die sich mit Themen wie gesunde Ernährung, Wellness, Vitalität und Naturkosmetik beschäftigt.

Die Kombitickets für alle drei Veranstaltungen sind online unter www.veggieworld.de erhältlich. Weitere Infos zum Heldenmarkt gibt es unter: www.heldenmarkt.de, Leah Plasil

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

