Ein Hoch auf die Poesie

Ausgabe September 2017

Das wird ein Fest – Das Düsseldorfer Heine Haus veranstaltet zwischen dem 29. September und 1. Oktober ein Wochenende ganz im Zeichen der Poesie. Geladen sind die Literaten Marion Poschmann, Nico Bleutge, Torben Kuhlmann, Maren Kames und Raoul Schrott.

Nico Bleutge eröffnet Poesie – Ein Fest im Heine Haus am Freitagabend gemeinsam mit Marion Poschmann. Die Düsseldorfer Literaturpreisträgerin widmet sich in Werken wie „Geistersehen“, „Baden bei Gewitter“ und „Hundenovelle“ gekonnt sowohl den kleinen als auch den großen literarischen Formen. Beim Poesie-Fest stellt sie ihren neuesten Band „Geliehene Landschaften – Lehrgedichte und Elegien“ vor. Der Münchener Schriftsteller Nico Bleutge bewegt sich ebenfalls auf lyrischem Terrain und liest Auszüge aus „nachts leuchten die schiffe“. In diesem Gedichtzyklus unternimmt er Landschaftserkundungen, zum Teil in der Natur, zum Teil in der eigenen Gedanken- und Erinnerungswelt. Der Samstag beginnt um 16 Uhr mit Torben Kuhlmann. Der Illustrator und Autor präsentiert nicht nur sein aktuelles Buch, sondern bietet danach auch noch einen Zeichenworkshop für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an. Bekannt geworden ist Kuhlmann durch seine detailreich gezeichneten und preisgekrönten Mausgeschichten: In „Lindbergh“ und „Armstrong“ vermittelt er Wissen über die Luft- und Raumfahrt, verpackt in spannenden Erzählungen und verständlich schon für die kleinsten Forscher.

Ab 19 Uhr wird es episch. Der Österreicher Raoul Schrott hat es gewagt, ein Epos von der Entstehung des Universums zu dichten. Anders jedoch als die Vorbilder in der griechischen Mythologie, verzichtet er in „Erste Erde: Epos“ gänzlich auf göttliche Gestalten und hält sich streng an die Naturwissenschaft. Schrott zeichnet die Geschichte der Welt vom Urknall bis zum Menschen nach und zeigt die untergeordnete Rolle unserer Spezies auf: Angesichts der Größe des Kosmos versinkt der Mensch in der Bedeutungslosigkeit. Am Sonntag folgt die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Düsseldorfer Poesie-Debüt-Preises. Er geht in diesem Jahr an Maren Kames und ihr Erstlingswerk „halb taube halb pfau“. Ähnlich unentschlossen wie der Titel, ist auch der Inhalt des Bandes. Der Text von Kames überwindet Genregrenzen und oszilliert virtuos zwischen Lyrik und Prosa. Die Laudatio und Moderation übernimmt Nico Bleutge. -Lina Niermann

Weitere Informationen unter: www.heinehaus.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!