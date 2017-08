Eis-Kurse 2017

Ausgabe September 2017

Buchung ab sofort online möglich

Plätze in den neuen Eiskursen, die am Mittwoch, 20. September 2017 beginnen, werden ab sofort auf der Kursbuchungsseite www.kurse.koelnbaeder.de verkauft. Für Kinder und Erwachsene bieten die KölnBäder je nach Kenntnisstand „Anfänger Eis-Kurse“ für Neulinge und Wiedereinsteiger sowie aufbauenden Kurse für Fortgeschrittene an. Die Kurse werden als „offener Kurs“ oder als „Kursblock“ angeboten und in beiden Varianten von erfahrenen Kursleitern individuell betreut. Die “offenen Kurse” für jedes Niveau können spontan jeweils am Mittwoch besucht werden. Fällig wird die Kursgebühr in Höhe von 7,50 € für 45 min. zzgl. Eintritt. Im “Kursblock” werden mehrere Stunden gebucht, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Hier betragen die Kosten beispielsweise 60 € für eine wöchentliche Teilnahme donnerstags für acht Termine innerhalb der Saison zzgl. Eintritt. Gegen eine Gebühr können auch Schlittschuhe geliehen werden.

Weitere Informationen über das KölnBäder-Infotelefon unter 0221 – 280 380 oder im Internet www.koelnbaeder.de

