Freies Wochenende

Ausgabe September 2017

Von Lokalmatadoren bis zu Größen des deutschen Pop-Geschäfts: Das niederrheinische Stadtfest Kaarst Total zaubert auch in diesem Jahr einige Schmankerl aus dem Hut. Auf drei Großbühnen – vor dem Kaarster Rathaus, auf der Matthias-Claudius-Straße und am Anfang der Maubisstraße – und 15 Action-Points wird es am ersten Septemberwochenende garantiert nicht langweilig. Der diesjährige Headliner war sogar schon einmal zu Gast – mit den H-Blockxx. Nun spielt Tausendsassa Henning Wehland am 3.9. solo auf der Sparkassen-Bühne. Mit seinem aktuellen Album „Der Letzte an der Bar“ zelebriert er das Freisein. Im Titel „Frei“ heißt es passend dazu: „Ich reiß alle Fenster auf, damit du hörst, was ich schrei: Ich bin Rocker, Rapper, Hippie. Ich bin frei!“ Ein guter Wochenend-Soundtrack! -dini

Kaarst-Total: 2.+3.9. Innenstadt, Kaarst; www.kaarst-total.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

