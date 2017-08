Funkeln im Dunkeln

Ausgabe September 2017

Der Park rund um das Jüchener Wasserschloss verwandelt sich wieder in einen wahrgewordenen Sommernachtstraum. Unter dem Motto „Zauber des Lichts“ sorgen Medienkünstler nach Einbruch der Dunkelheit an fünfzehn Spielorten für Erleuchtung. „Soundclouds“, Schattenspiele, Schloss-Projektionen und ein Wunschbaum sind nur einige der Stationen, die es für Nachtwanderer zu entdecken gilt. Wer sich zum Affen machen will, wird von der Licht-Klang-Installation „Monkey Business“ zum Mitmachen eingeladen. Als Highlight bildet die sounduntermalte Lichtshow auf der großen Parkwiese ein romantisches Finale und einen entspannten Ausklang des Abends.

icd; Parknächte: 1.-10.9. Schloss Dyck, Jüchen; www.stiftung-schloss-dyck.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

