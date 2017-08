Handwerkszeug

Ausgabe September 2017

„Im Sommer ist er hellbraun, im Herbst bronze-, im Winter kupferfarben und im Frühling wie Rost“, huldigt Poetry Slammer Patrick Salmen seinem Bart. Am 16. und 17.9. steht die gepflegte Gesichtsbehaarung auch in Düsseldorf im Fokus. Bei der Barber Convention im Oldtimer-Sammelort Classic Remise geben sich internationale Showacts und Barbiere wie Darius Kravitz aus London oder Kraig Casebier aus Prag die Schere in die Hand. Ausgesuchte Aussteller haben zudem allerlei Mittelchen und Accessoires parat. Wer sich verschönern lassen möchte: Männer, die am 16. und 17.9. flexibel sind und Lust auf einen neuen, kostenlosen Look haben, sind angehalten, sich mit Selfie bis zum 3.9. unter info@barberconvention.de zu bewerben. NaB

Barber Convention: 16.(14-19 Uhr)+17.9.(10-16 Uhr) Classic Remise, Harffstr. 110A, Düsseldorf; www.barberconvention.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

