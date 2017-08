Ausgabe September 2017

Rheydt hat sich in letzter Zeit nicht gerade einen Ruf als Shopping- und Erlebnismetropole gemacht. Leerstände beherrschen das Panorama. Doch damit soll ab September für mindestens vier Wochen Schluss sein. Barbara Schwinges und Quartiersmanager Markus Offermann haben einen vielversprechenden Plan, der die Innenstadt attraktiv für Unternehmer und Passanten machen soll. Vom 2.-30.9.2017 findet die zweite Schauzeit in verschiedenen derzeit unbewohnten Lokalen statt.

Unter dem Motto „Goodbye Leerstand, Hello Rheydt!“ werden Kreative, Vereine und Start-up-Unternehmen unter dem Dach der „Sozialen Stadt Rheydt“ vereint. Dass das Projekt mehr als die Summe seiner Teile ist, zeigte sich schon 2015, als das Initiatoren-Duo einen ersten Erfolg mit dem Pop-Up-Konzept Schauzeit verbuchen konnte. 15 Leerstände wurden Schaffensräume für 44 teilnehmenden Einzelaussteller und Kollektive, darunter Mode- und Produktdesigner, Künstler, Fotografen, Online-Händler und frisch gebackene Uni-Absolventen. Das Label „Woodel“ und das Designer-Kollektiv „Harmonie 20“ sind in die Verlängerung gegangen und fühlen sich in ihren ehemaligen Testdomizilen bis heute wohl. Da die Rheydt-Flucht seit 2015 aber kein Ende genommen hat, entschieden Schwinges und ihr Team, dieses Jahr weiteren Interessenten die Chance zum Austesten des Standortpotenzials zu geben und die Geisterstadt ordentlich aufzumischen. Als kleinen Vorgeschmack hat Ende Mai bereits eine Skaterhalle das Projekt ins Rollen gebracht. Der „Rollmarkt“ des Vereins „Rollbrettunion“ haucht nun den verlassenen Hallen der ehemaligen Kik-Filiale an der Hauptstraße 1 neues Leben ein und hat sich zum echten Szenetreffpunkt gemausert. Im September folgen 43 weitere Aussteller und Kollektive, die von einer Jury in sorgfältiger Kleinstarbeit ausgewählt und auf die 14 vorhandenen Räumlichkeiten verteilt wurden. „Die Ladenlokale werden zu kulturellen Begegnungsstätten.“, so Schwinges, denn die unterschiedlichen Disziplinen sollen die Möglichkeit zur internen Vernetzung haben und gleichzeitig Besucher zum Erkunden und Stöbern einladen. Neben dem Tagesgeschäft bietet die Schauzeit Rheydt-Entdeckern außerdem mehrere Specials in Form von DIY-Workshops, Kunden-Events, kleinen Konzerten und einem Begegnungs-Frühstück. Los geht es am 2. September um 10:30 Uhr mit der symbolischen Überreichung des ersten Lokal-Schlüssels durch den Bürgermeister. icd

Schauzeit: 2.-30.9., Mi-Fr 11-18 Uhr; Sa 11-15 Uhr, Rheydt, Mönchengladbach, www.schauzeit-rheydt.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!