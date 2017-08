Ausgabe September 2017

In Ehrenfeld ankommen per Video, Malerei, Skulptur und Fotografie

Videokunst, konkrete und figurative Malerei, Stein- und Leuchtobjekte sowie künstlerische Fotografie zeigt die Gruppenausstellung „Sieben Wege nach Ehrenfeld“. Eröffnet wird die Schau, die auch ein musikalisches Rahmenprogramm bereithält, am 5. Oktober von 18 bis 22 Uhr. Wege nach Ehrenfeld – persönliche wie künstlerische – beschreibt die von Georg Krautkrämer organisierte Ausstellung in der ehemaligen Aufzugfabrik. „Mir war es nicht nur wichtig, eine Gruppe zu präsentieren, in der einheimische Künstler Weitgereiste empfangen, wie zum Beispiel den Maler Kaikaoss, der seine Wurzeln in Kabul hat und über Weißrussland nach Köln kam“, so Krautkrämer. „Auch unterschiedliche künstlerische Positionen – ob gegenständlich oder nicht gegenständlich – zeigen wir. Mit ihrer magischen Licht- und Raumatmosphäre ist die Fabrikhalle dafür eine ideale Plattform.“ Während Kaikaoss in seinen farbenfrohen Bildern mit rätselhaften und verspielten Symbolen spielt, arbeitet der in Usbekistan geborene Videokünstler Viktor Brim in seinem Kurzfilm „monoscape“ mit den Bewegungszyklen eines Hafens, die er in einer ruhigen statischen Bildsprache einfängt. Dabei geht es ihm nicht um eine grundsätzlich neue Darstellung von Objekten, sondern um die Fixierung von Struktur, Form und Mentalität einer über Vertriebswege und Belieferungsketten definierten Landschaft.

Geometrie in Stein und Bild

Mit dem Maler Gerold Rebholz teilt Bildhauer Krautkrämer die Sprache der Geometrie. „Während ich im Inneren des Steins Strukturen schaffe, die Licht- und Schattenspiele erlauben, arbeitet Rebholz mit Flächenproportionen bezogen auf das Quadrat“, erklärt Krautkrämer. Auch gehe es ihm in seiner konkreten Malerei um Farbbeziehungen und Farbverdichtungen der Farbe Rot.

Leichte und Schwere

Ungewohnte Perspektiven zeigt auch der Kölner Fotograf Sven Lützenkirchen. Seine „Federbilder“ – streng symmetrisch angeordnete feingliedrige Vogelfedernobjekte, zum Beispiel vom Perlhuhn – wirken auf den ersten Blick wie technische Bauteile. Die Härte und Dichte des Steins und die aufnehmende, offene Gefäßform faszinieren den Kölner Bildhauer Markus Schürmeyer, der künstlerische Steinschalen fertigt. Bearbeitet er beispielsweise Granit oder Limestone, modifizieren die Charakteristika und die Grenzen des Werkstoffs laufend die Gestaltungsidee.

An den Ausstellungstagen wird ein Musikprogramm aus Werken von Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin und Szymanovski mit Hilke Helling, Daria Wergiles und Georg Krautkrämer am Klavier zu hören sein.

„Sieben Wege nach Ehrenfeld“: 5.10. + 6.-8.10., 18-22h/11-20h/11-18h, Rufffactory, Venloer Str. 474

