Ärger steht ins Haus

Ausgabe September 2017

Wegen steigender Mieten und niedriger Renten beschließen Johannes, Eddie und Anna, ihre alte Studenten-WG wieder aufleben zu lassen. In dem Haus, in das sie nun ziehen, wohnen allerdings schon echte Studenten – und die sind alles andere als entspannte Zeitgenossen. In der Komödie von Ralf Westhoff (auch schon mit Heiner Lauterbach verfilmt) treffen die Generationen aufeinander.

“Wir sind die Neuen”: 7.9.-19.11., Theater am Dom

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!